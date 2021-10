Krefelder Tage für modernen Tanz : Move bringt auch das Publikum zum Tanzen

Cat Jimenez tritt mit „Layaz“von Editta Braun am 23. Oktober auf. Foto: Bettina Frenzel

Krefeld Einblick in Produktionen, Gespräche mit Choreografen und Tänzern oder selber in Bewegung kommen: Das spielt beim Festival eine große Rolle. Am 23. Oktober können Kinder per Zoom mittanzen.

(ped) Zeitgenössischer Tanz erfährt zunehmend mehr Aufmerksamkeit. Das spiegelt auch das Festival Move - Tage des modernenTanzes in Krefeld. Es gibt nicht nur einen fundierten Einblick in die aktuelle Tanzszene Nordrhein-Westfalens und des diesjährigen Gastlandes Österreich, sondern bietet auch ein vielfältiges Rahmenprogramm an. Die Zuschauer dürfen nicht nur auf die Bühne schauen, sondern auch Hintergründe in Gespräche mit den Akteuren erfahren und „die emotionale und inhaltliche Vielfalt des tänzerischen Ausdrucks“ am eigenen Körper erleben - mit entsprechenden Workshops und physischen Vorprogrammen.

Bevor Artmann & Duvoisin aus Köln am Freitag, 15. Oktober, ihren „Umzug in eine vergleichbare Lage“ zeigen (Beginn 20 Uhr), gibt es ab 19.30 Uhr eine Einführung durch die Compagnie mit einer Buchpräsentation und Hörspielminiaturen.

Aus der Corona-Auflagen-Not geboren war die Idee, die Tanzgastspiele mit Filmvorführungen zu einem abendfüllenden Programm zu kombinieren. Dorothee Monderkamp vom Kulturbüro hat auch für diesen Herbst das Kölner Filmfestival „Moovy“ in die Fabrik Heeder eingeladen: Jeweils um 19 Uhr gibt es vor den Tanzgastspielen am Mittwoch, 20. Oktober, - Hungry Shark aus Wien - und Samstag, 23. Oktober - Editta Braun Company mit „Layaz“ - jeweils ein 45-minütiges Filmprogramm.

Die Beiträge werfen einen Blick in das Genre des Tanzfilms. Zum Beispiel am 23. Oktober: Gezeigt werden die Kurzfilme „Move“ aus Kanada, „We no longer wait for the barbarians“ aus Italien und „Mcheza Ngoma“ des Kölner Filmers und Tänzers Michael Maurissens. Anschließend tritt mit „Layaz“ die Performerin Cat Jimenez auf, eine ausgewiesene Expertin für Urban Dance und Battle. Choreografin Editta Braun zeigt mit ihr, wie sie diese „ursprünglich männlich codierte Ästhetik mit feministischem zeitgenössischen Tanz kombiniert“. Für diese Gastspiel gibt es noch Eintrittskarten, die gleichzeitig für das Filmprogramm gelten.

Am Samstag, 23. Oktober, bietet die Compagnie „Tanzfuchs Produktion“ um 14 Uhr auch einen Online-Workshop „Auf eigenen Füßen stehen“ für Kinder und ihre Eltern an. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung per E-Mail an vermittlung@tanzfuchs.com ist erforderlich. Bei Anmeldung wird ein Zugangslink mit Informationen zugeschickt. Bis zum 13. November läuft das 20. Move-Festival des Kulturbüros.