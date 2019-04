Historische Eisenbahn : Am 1. Mai beginnt die Schluff-Saison

Der nostalgische Dampfzug Schluff verkehrt vom 1. Mai bis zum 22. September an jedem Sonntag. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld Der nostalgische Dampfzug wird auch in diesem Jahr an jedem Sonntag zwischen Krefeld und St. Tönis fahren. Saisonende ist am 22. September.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Am Mittwoch, 1. Mai, ist es wieder soweit: Die neue Schluff-Saison beginnt. Auch in diesem Jahr wird der Schluff nicht nur an jedem Sonntag fahren, sondern während der Sommerferien auch mittwochs am 24. Und 31. Juli sowie 7. und 14. August zum FerienExpress starten. Dabei gibt es verschiedene Aktionen, etwa mit einem Luftballonkünstler, ein Quiz auch für Erwachsene, eine Autogrammstunde mit KEV-Spielern oder einem Zauberkünstler. Organisiert und betreut werden die FerienExpress-Fahrten gemeinsam mit der Lebenshilfe Krefeld.

Der Schluff ist als sympathisches Aushängeschild aus Krefeld längst nicht mehr wegzudenken. „Losgeschlufft“ wird am 1. Mai um 11.10 Uhr ab St. Tönis. Gegen 11.24 Uhr trifft der Schluff dann am Nordbahnhof ein, von wo aus es dann weiter hinauf zum Hülser Berg geht. In diesem Jahr wird der Schluff auch zu Christi Himmelfahrt („Vatertag“) am 30. Mai zu den regulären Sonntagsfahrtzeiten verkehren. Diese Fahrt steht unter dem Motto „Schluff und Schlüffken“. Anne Furth von der Schlüffken-Brauerei und Kellner Axel vom Nordbahnhof zapfen im Barwagen des Schluffs frisches Schlüffken direkt aus dem Fass. Jedes Bier kommt dem Schluff zu Gute. Die Schluff-Fahrkarten sind nur im Zug erhältlich. Die Saison endet am Sonntag, 22. September, mit der letzten regulären Schluff-Fahrt. Fahrpläne gibt es in den SWK ServiceCentern, in den Filialen der Sparkasse Krefeld und natürlich im Internet unter www.schluff-krefeld.de.

Info Heiraten im Schluff am 6. Juli 2019 Der Schluff kann auch zum rollenden Trauzimmer werden. Am Samstag, 6. Juli, können sich Heiratswillige im Schluff standesamtlich trauen lassen und mit Volldampf in den neuen Lebensabschnitt starten. Um 10 und 17 Uhr ist für dieses Jahr noch jeweils ein Termin frei. Informationen und Buchungen über das Standesamt der Stadt Krefeld: 02151 / 86 23 50.

Ein solch nostalgischer Zug wie der Schluff ist natürlich sehr wartungsintensiv. Daher ist der Schluff auf Spenden angewiesen – und auf Menschen, die ihn durch ihre Mitgliedschaft im Verein „Schluff und historische Verkehrsmittel Krefeld“ unterstützen. Um Interessierten den

Vereinsbeitritt im wahrsten Sinne des Wortes „schmackhaft“ zu machen, gibt es für jedes NeuMitglied übrigens einen Gutschein für einen Lokführerspieß im Restaurant Nordbahnhof.

Wer Mitglied im Schluff-Förderverein werden möchten, meldet sich bei der SchluffGeschäftsstelle unter der Rufnummer 02151 / 98 2364 oder lädt sich das entsprechende Formular unter www.schluff-krefeld.de herunter. Der Jahresbeitrag kann nach eigenem Vermögen und Ermessen selbst festgesetzt werden; für Erwachsene liegt der Mindestbeitrag bei 25 Euro. Firmen können für wenigstens 50 Euro Jahresbeitrag Förderer des Schluffs werden.

Auch Ehrenämtler werden ständig gesucht. Wer zwischen Mai und September Zeit hat und zwischen dem Hülser Berg und St. Tönis hin- und herschluffen möchte, kann sich über die Möglichkeiten einer Mitarbeit informieren – zum Beispiel als Zugbegleitpersonal oder Schaffner. Informationen gibt es bei den Freunden der Eisenbahn (www.fde-krefeld.de) und der Interessengemeinschaft Schienenverkehr Krefeld (www.isk-krefeld.de).