Fichte und Arndt werden zu Hannah-Arendt : Innenstadtgymnasium: Neuer Name am 29. April

Innenstadtgymnasium: Neuer Name am 29. April

Krefeld Mit einer Feierstunde wird am ersten Tag nach den Osterferien der neue Name auch offiziell.

(RP) Seit August 2018 gehen das Arndt-Gymnasium und das Fichte-Gymnasium in der Innenstadt einen gemeinsamen Weg. An den beiden Standorten Dionysiusstraße und Lindenstraße ist inzwischen eine Schule entstanden, die die Schätze der beiden renommierten Gymnasien aufheben und für die Zukunft fruchtbar machen will. Unter dem Leitmotto „Individualität – Vielfalt – Solidarität entdecken, leben, stärken“ wird die Schulentwicklung vorangetrieben. Zielperspektive ist eine Schule, die für alle Schüler eine optimale individuelle Förderung anbietet. Eine Schule, die die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung stärkt, sie zu sozial verantwortlich denkenden und handelnden Menschen erzieht und ihnen die besten Voraussetzungen für ihren weiteren Weg in Studium und Beruf mit auf den Weg gibt.