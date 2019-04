Wiederkandidatur : FDP: Fricke und Heitmann beim Bundesparteitag

Krefeld Freitag beginnt der 70. ordentliche Bundesparteitag der FDP.

(jon) In Berlin kommen ab Freitag, 26. April, wieder Freie Demokraten aus ganz Deutschland anlässlich des 70. ordentlichen Bundesparteitags der FDP zusammen. Für die Krefelder Liberalen werden dabei erneut der FDP-Kreisvorsitzende Joachim C. Heitmann sowie der Bundestagsabgeordnete Otto Fricke am Parteitag teilnehmen. Im Mittelpunkt des Parteitages wird, neben den letzten Vorbereitungen auf die Europawahl, die Wahl eines neuen Bundesvorstandes für die Partei stehen. Fricke, der diesem Gremium angehört, hat dafür bereits seine Wiederkandidatur angekündigt. Ebenfalls am Parteitag teilnehmen wird Dr. Michael Terwiesche, Spitzenkandidat der FDP-Niederrhein und lokaler Kandidat in Krefeld für die Europawahl am 26. Mai.