Nach Korschenbroich Tests auch in Kleinenbroich und Glehn : Ab Karsamstag zwei weitere Corona-Testcenter

Korschenbroich Die Terminbuchung für die neuen Teststellen in Glehn und Kleinenbroich erfolgt online. Danach wird das Ticket dafür per Mail verschickt.

Ab Karsamstag um 8 Uhr sind auch in Glehn auf dem Rewe-Parkplatz und in Kleinenbroich auf dem Parkplatz Kronen-Bauklotz kostenlose Corona-Schnelltests möglich. Das teilte die Stadt Korschenbroich mit. An den Feiertagen sind die Container von jeweils 8 bis 13 Uhr geöffnet. Die Terminbuchung läuft über das Ticketportal www.covida-testzentrum.de und Buchungen können von zu Hause aus oder direkt vor Ort mit dem Smartphone erfolgen.

Die aktuelle Auslastung und freie Termine sind online ersichtlich. Nach der Terminbuchung gibt es das Ticket per Mail. Sobald die Probe abgegeben wurde, dauert die Auswertung etwa 15 Minuten und das Ergebnis kann online abgerufen werden. Wer dieses Verfahren nicht nutzen kann, erhält Hilfe vor Ort. In solchen Fällen kann ein Termin direkt beim Team gebucht werden und das Ergebnis wird anschließend ausgedruckt.

„Wir sind sehr froh, dass wir auf diesem Wege unseren Bürgern zu den Feiertagen ein Angebot ermöglichen zu können, wie es bereits seit dem 27. März in Korschenbroich erfolgreich läuft“, so Bürgermeister Marc Venten. „Der Test läuft schnell und unkompliziert, nach 15 Minuten liegt das Ergebnis vor,“ ergänzt Beigeordneter Thomas Dückers als Leiter des Corona-Krisenstabes. Die bereits in Betrieb genommene Teststelle vor Edeka Handick in Korschenbroich werde sehr gut angenommen, so Swen Schiffer vom betreibenden Personaldienstleister GIS. Die drei Testzentren stellen eine Ergänzung zu den Teststellen in den Arztpraxen dar.