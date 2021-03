Matthias-Hoeren-Platz in Korschenbroich : Bis zu 500 Corona-Tests täglich am neuen Zentrum möglich

Corona-Schnelltests sind vor dem Edeka-Markt möglich. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Korschenbroich Für den Schnelltest ist eine Online-Anmeldung von zuhause oder mit dem Smartphone über das Ticketportal erforderlich. So sollen Wartezeiten vermieden werden.

Seit Sonnabend sind am Container auf dem Matthias-Hoeren-Platz etwa 30 Corona-Schnelltests pro Stunde möglich. Schon bald soll die Anzahl verdoppelt werden. „Wir rechnen mit 300 bis 500 Testungen am Tag“, sagt Swen Schiffer, Geschäftsführer des Betreibers GIS, der mit dem Berns-Laboratorium kooperiert.

Stadt und Edeka-Markt-Inhaber Gerhard Handick stellen den Platz für den Container zur Verfügung. Für den Schnelltest ist eine Online-Anmeldung von zuhause oder per Smartphone über das Ticketportal www.covida-testzentrum.de erforderlich. So werden Wartezeiten vermieden, und die Testung über einen Spucktest verläuft schnell und problemlos. Die oft als unangenehm gefürchteten Wattestäbchen kommen hier nicht zum Einsatz. Das Ergebnis liegt innerhalb von fünfzehn Minuten vor und wird per Mail mitgeteilt.

Liegt ein positives Testergebnis vor, wird der Kunde gebeten, sich in Quarantäne zu begeben. Zudem wird das Gesundheitsamt informiert. Am kommenden Wochenende werden in Korschenbroich zwei weitere Schnelltestzentren eröffnet, eines beim Baumarkt Kronen in Kleinenbroich, ein weiteres auf dem REWE-Parkplatz in Glehn. Die drei Standorte ergänzen die bisher bestehenden Corona-Schnelltest-Möglichkeiten in Arztpraxen.

„Das Gespräch mit den Ärzten und Apothekern hat deutlich gemacht, dass es ihnen nicht möglich ist, Tests in den zu erwarteten Massen auszuwerten. Wir freuen uns, dass vom ersten Kontakt mit dem Dienstleister GIS bis zur Umsetzung die Einrichtung der Teststation nur eine Woche gedauert hat. Wir rechnen damit, dass das Angebot sehr gut angenommen wird“, sagt Thomas Dückers, Leiter des Krisenstabes. Für Korschenbroich beobachtet der Beigeordnete ein weitestgehend coronagerechtes Verhalten. „Der Bedarf ist da. Das merken wir jeden Tag an der Hotline, und die Bereitschaft, sich testen zu lassen, ist auch wichtig“, so Bürgermeister Marc Venten. Schließlich sollen auch jene erkannt werden, die infiziert sind, aber keine Symptome haben. Das sei ja gerade das Tückische an der Krankheit.

Monika Wohlmuthova vom Marketingbereich des Edeka Marktes will über die Firmenwebseite, Instagram, Facebook und Newsletter für die Schnelltests werben.