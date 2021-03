Corona im Rhein-Kreis : Kreis setzt Astrazeneca-Impfungen für Frauen unter 55 aus

Rhein-Kreis Auch der Rhein-Kreis verimpft seit Dienstag Astrazeneca nicht mehr an Frauen unter 55 Jahren. Der Kreis bereitet zudem eine Allgemeinverfügung vor, die ab 6. April in Kraft treten soll, wenn der Inzidenzwert weiter die Hunderte-Marke überschreiten sollte.

Landesweit 40 Regionen, sagte Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart am Dienstag in einer Pressekonferenz, seien es, die sich als Modellregion für innovative Ideen zur Bekämpfung der Pandemie beworben hätten. Für sechs bis acht gebe es in der Woche nach Ostern einen Zuschlag. Auch der Rhein-Kreis Neuss will dabei sein, der entsprechende Antrag wurde in der vergangenen Woche abgeschickt. Nun aber werden die Anwärter zunächst vor eine neue Aufgabe gestellt. Denn, so Pinkwart, am Dienstag sei vom Land ein Kriterienkatalog an die Bewerber verschickt worden. Die in der nächsten Woche dann ausgewählten Modellregionen würden, erklärte der Minister weiter, auch von Fachleuten aus Wirtschaft und Medizin begleitet. Ende April sollen erste Zwischenergebnisse vorliegen. Vereinfacht ausgedrückt geht es darum, Kontaktverfolgung, Impfen und Testungen digital so zusammenzubringen, dass „unter Pandemiebedingungen gesellschaftliches Leben wieder möglich ist“, sagte Pinkwart. Und ergänzte: „Reine Lockdowns seien keine Option.“ „Der Kriterienkatalog liegt vor. Er wird jetzt erstmal geprüft“, so Reinhold Jung.