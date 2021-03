Gottesdienste in Korschenbroich nach Anmeldung : Evangelische Kirche plant Messen im Freien

Für die Feiertage sind einige Gottesdienste im Freien geplant. Foto: bauch, jana (jaba)

Korschenbroich Zu Ostern veranstaltet die evangelische Kirchengemeinde in Korschenbroich einige Gottesdienste im Freien an. Diese Pläne bleiben jedoch abhängig davon, wie sich die Infektionslage in der Stadt entwickelt. Wo und wann Freiluftgottesdienste geplant sind.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(bb) Die evangelische Kirchengemeinde in Korschenbroich bietet über die Ostertage mehrere Freiluftgottesdienste an. Am Karfreitag gestaltet Pfarrer Peter Grotepaß ab 9.45 Uhr einen Freiluftgottesdienst auf dem Gelände der evangelischen Kirche, Freiheitsstraße 13. Dort findet auch am Ostersonntag ab 9.45 Uhr der Freiluftgottesdienst mit Vikar Sebastian Kowalski und dem Posaunenchor statt. Für beide Gottesdienste wird um eine Anmeldung im Gemeindebüro unter der Telefonnummer 02161/976976 gebeten.

In Kleinenbroich findet am Karfreitag ab 10.30 Uhr ein Freiluftgottesdienst unter dem Zeltdach auf dem Gelände des Martin-Luther-Hauses, Eichendorffstraße 24, mit Pfarrer Gernot Wehmeier statt. Auch am Ostersonntag gestaltet Pfarrer Wehmeier dort ab 10.30 Uhr einen Freiluftgottesdienst.

In Glehn lädt Diakon Christian Wolter am Ostersonntag um 11 Uhr auf die Wiese vor der Friedenskirche, Schloss-Dyck-Straße 2. Anmeldungen werden erbeten bis spätestens Samstag, 03. April, 12 Uhr mit Name, Adresse und Telefonnummer unter 02182/5705749 oder diakon.wolter@arcor.de.