Bauarbeiten für neue Kita in Kleinenbroich : Abbau des Spielgeräts zu Ferien-Beginn war ein Versehen

Kleinenbroich Am Eickerender Feld in Kleinenbroich soll bald eine neue Kita des DRK entstehen. Bürger beschwerten sich, dass das Klettergerüst, das den Bauarbeiten im Wege steht, gerade zu Beginn der Osterferien abgebaut wurde.

Der Schrecken war bei Kindern und Eltern am Eickerender Feld in Kleinenbroich groß: Bauarbeiter waren am Morgen angerückt, um das Klettergerüst neben dem Spielplatz abzubauen. Es musste weichen, weil dort das DRK eine Kita bauen wird. Start soll Ende Frühjahr/Anfang Sommer sein. So steht es in einem Brief, den der Neusser DRK-Kreisverband gemeinsam mit Stadtkämmerer Thomas Dückers Ende Februar an die Bewohner verschickt hat.