Ferien in Ratingen : Programm im Summer Tent läuft weiter

Lintorf Workshops, Kindertheater und viel Musik – damit versüßt die Manege Lintorf im Summer Tent Kindern und Jugendlichen die Ferien. Am Samstag, 31. Juli, gibt es etwas auf die Ohren.

() Am Samstag, 31. Juli, ab 18.30 Uhr stehen dort „Die netten Jungs von nebenan“ und „Fuchsbau“ auf der Bühne. Seit zehn Jahren haben die „Jungs“ Spaß an ihrem „Erdmännchen-Punk-Rock mit Ska-Einflüssen“. So singen sie auch weiterhin auf Deutsch – mal leiser, meistens lauter, über alle Themen zwischen Weltfrieden und Dosenbier. Wer jetzt etwas in Richtung Ärzte, Hosen oder Beatsteaks erwartet, hat dabei nicht ganz Unrecht.