Wegen Corona : Französischer Fußballverband führt Gesundheitspass ein

Die Coronavirus-Pandemie hat den französischen Fußball-Verband dazu veranlasst, einen Gesundheitspass einzuführen. Darin sollen Test, Impfungen oder überstandene Infektionen aufgeführt werden.

In Frankreich benötigen Fußballer künftig einen Gesundheitspass, um am Vereinsfußball teilnehmen zu können. Das gab der französische Fußballverband (FFF) am Samstag bekannt. Nur mit diesem Ausweis, in dem Negativ-Tests, Impfungen oder eine überstandene Corona-Infektion vermerkt sind, sei es künftig möglich, Fußball zu spielen, die Umkleideräume zu nutzen und die Tribünen zu betreten.