Macbeth-Aufführung: Das White Horse Theatre im Gymnasium erleben

Korschenbroich Wie im Vorjahr kommt die englischsprachige Schauspielgruppe für eine Aufführung in die Aula des Gymnasiums Korschenbroich. Gezeigt wird ein Shakespeare-Klassiker.

Englischlehrerin Marlies Thüer ist sehr daran gelegen, ihre Schüler am regionalen, kulturellen Leben teilhaben zu lassen – insbesondere wenn es um Ereignisse in der Fremdsprache Englisch geht. Deswegen hat sie nun zum zweiten Mal die Schauspielgruppe des White House Theatres nach Korschenbroich geholt, die interaktives Theater auf englisch bietet. Peter Griffith, der Gründer der Gruppe, schreibt Theaterstücke um, damit sie auf jede Altersklasse zugeschnitten sind. Neben Stücken für die Klassen 5 und 6 sowie 7 bis 9 gibt es auch eine Aufführung für die Oberstufe. Und da diese in der Aula des Gymnasiums am kommenden Mittwoch, 20. März, abends um 19 Uhr stattfinden wird, hat Marlies Thüer sie für alle Interessierten zugänglich gemacht.