Serie „Mein Korschenbroich“: Ein Ort mit Geschichte und Geschichten

Der älteste und der jüngste Einwohner Raderbroichs gemeinsam am Hoerenhof: Peter Erkelentz (91) und der wenige Wochen alte Henry mit seinen Eltern Julia und Stefan Kamper. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich In der Länge misst Raderbroich gerade mal 1,5 Kilometer. Doch an besonderen Gebäuden mangelt es dem Stadtteil nicht.

Die heutige Schreibweise lässt die Bedeutung des Ortsnamens nicht mehr erkennen. In der alten Bezeichnung Rörbrok aber liest Peter Hoeren die Übersetzung Schilfwald. „Wenn der Rhein Hochwasser führte, war hier immer alles überschwemmt“, sagt Hoeren. Über Jahre führte der Sohn des früheren Landrats Matthias Hoeren auf dem elterlichen Vierkanthof eine Fattoria und verwandelte diesen mit Ausstellungen und Mundartveranstaltungen in einen kulturellen Treffpunkt. Im Innenhof datiert eine Tafel den Hoerenhof als Olbetzhof auf 1752.

„Es gab keinen Olbetz in der Familie. Der Name muss eine andere Bedeutung haben“, sagt Hoeren und zeigt eine Karte, auf der 33 ehemalige Bauernhöfe aufgelistet sind. Auffallend ist, dass sich auch hier die Schreibnamen von den Rufnamen der Besitzer unterscheiden. Ungewöhnlich ist ebenso die Methode der Hausnummerierung, bei der etwa Haus 14 schräg gegenüber vom Nachbarn 138 steht. Ein Grund könnte die Bebauung der einst lang gezogenen Grundstücke sein.

Die Kapelle St. Matthias ist ein einschiffiger Backsteinbau mit geradem Chorschluss. Sie wurde 1985 in die Liste der denkmalgeschützten Gebäude eingetragen.

Matthias Hoeren war als Landwirt in Raderbroich tätig. Von 1951 bis 1975 war er Bürgermeister der Gemeinde Korschenbroich, von 1961 bis 1989 Landrat der Kreise Grevenbroich und Neuss.

„Früher gab es hier viele Bauernhöfe und sonst nur wenige Häuser. Wer hier wohnte, war Selbstversorger, bepflanzte seinen Garten, hatte ein paar Ziegen“, erzählt Peter Erkelentz, mit 91 Jahren ältester Raderbroicher. Der nur wenige Wochen alte Henry ist der jüngste. Seine Eltern Julia und Stefan Kamper freuen sich, dass der Sohn im ländlichen Umfeld aufwächst. Bei der Zugehörigkeit der Schützen zu den Bruderschaften in Korschenbroich oder Herrenshoff spiegelt sich die frühere Zweiteilung des Stadtteils.

„Wir haben ein vorderes und ein hinteres Raderbroich, einst abhängig von der Zugehörigkeit zur Kirchengemeinde. Der westliche Teil orientierte sich Richtung Herrenshoff, der östliche an Korschenbroich. Heute gehen alle Kinder in Herrenshoff zur Grundschule, und der Arbeitsradius reicht bis Düsseldorf“, sagt Fritz Otten. Sein Großvater, der Gladbacher Textilindustrielle Karl-Josef kaufte 1936 das Anwesen Hof-Hof, das vom Damenstift St. Quirinus gegründet und 1280 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Der Ahnherr ließ den alten Fachwerk-Vierkanthof abreißen und baute auf den Fundamenten einen neuen Doppelhof, in dem sich heute neben dem Wohnbereich die Otten Architekten GmbH befindet.