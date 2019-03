Nachricht aus Düsseldorf: Städtischer Etat 2019 genehmigt

Korschenbroich Die Bezirksregierung hat auch dem Korschenbroicher Sanierungsplan grünes Licht gegeben. Darüber zeigten sich Bürgermeister Marc Venten und Stadtkämmerer Thomas Dückers sehr erfreut.

Allerdings sieht die Regierungspräsidentin auch Risiken, die es noch zu managen gilt. So ist der städtische Haushalt besonders von der Entwicklung der Gewerbesteuer abhängig, die üblicherweise Schwankungen unterliegen kann. Doch Radermacher ist optimistisch, dass Korschenbroich die Risiken im Blick hat und daran arbeitet. Denn die Stadt ist allgemein auf einem guten Weg. Bereits im vergangenen Jahr hat sie erstmals den Haushaltsausgleich geschafft und damit das erste Zwischenziel des Stärkungspakts erreicht.

Bürgermeister Marc Venten sieht in der erteilten Genehmigung die gute Finanzarbeit der Verwaltung bestätigt. „Wichtig ist, dass wir bei den drängendsten kommunalen Aufgaben wie dem Ausbau der Kinderbetreuung, dem Breitbandausbau von Schulen und der weiteren Modernisierung unserer Infrastruktur weiter vorankommen", sagt Venten. „Dies sind Investitionen in die Zukunft unserer Stadt, die auf Dauer nur durch eine maßvolle Ausgabenpolitik möglich sind.“ Stadtkämmerer Thomas Dückers ergänzt: „Die Bezirksregierung bestätigt einmal mehr, dass der Haushalt alle Chancen und Risiken hinreichend berücksichtigt. Erneut wird betont, dass wir stets verlässlich die Vorgaben des Stärkungspaktes erfüllen. Die Genehmigung ist Ansporn, auch in diesem Jahr wieder mit einem besseren Ergebnis abzuschließen.“