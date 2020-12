Sternsingen in Corona-Zeiten : Glehner müssen Dreikönigs-Aktion anpassen

Sternsingen in Corona-Zeiten

Ein Bild wie aus längst vergangenen Zeiten. 159 Sternsinger nahmen 2020 am Gottesdienst in Glehn teil. Foto: Kirchengemeinde St. Pankratius Glehn

Glehn Ursprünglich sollten rund 90 Kinder und Jugendliche trotz Corona im Ort unterwegs sein. Das ist nun auch mit Sicherheitsabstand und Mundschutz nicht mehr möglich. Eine Alternative gibt es dennoch.

Im Pandemie-Jahr hatte das Glehner Sternsinger- Organisationsteam ein Konzept erarbeitet, damit die jährliche Aktion unter strengsten Sicherheitsgesichtpunkten stattfinden konnte Kostenpflichtiger Inhalt (wir berichteten) . Offiziell genehmigt war das Notkonzept sogar schon. Aber nun muss trotzdem alles anders sein. Die in diesem Jahr immerhin mehr als 90 Kinder und Jugendlichen dürfen die Haushalte nämlich noch nicht mal mit Mundschutz, Sicherheitsabstand und ohne ihr übliches Singen besuchen.

Martin Bienioschek, der die Aktion in diesem Jahr zum 13. Mal leitet, erklärt, wie die Haushalte trotzdem den Segen erhalten und spenden können. Bienioschek appelliert: „Jede Spende ist willkommen! Sicheres Spenden ist beispielsweise per Überweisung gewährleistet. Auf Wunsch stellen wir ab einem Betrag von zehn Euro eine Spendenquittung aus.“ Daher sei es bei Barspenden unbedingt notwendig, das Geld in einem Umschlag abzugeben und diesen gut leserlich mit Vor- und Zunamen sowie Adresse zu versehen.