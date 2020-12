Baugebiet in Korschenbroich : Bedenken gegen Wohnbauten auf Kapellen-Areal

Baugebiet in Korschenbroich

Die teilweise unbefestigten Straßen in Raderbroich sollen bei Bebauungsplänen berücksichtigt und gegebenenfalls verbessert werden. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Für das Baugebiet „Raderbroich Nord“ hat der Planungsausschuss fünf einstimmige Beschlüsse gefasst. Es gab allerdings auch Einwände gegen die Pläne der Verwaltung.

Im Schatten der Einwendungsflut zum Baugebiet Carbonnestraße“ in Kleinenbroich war noch ein zweites umstrittenes Bauareal zuletzt Thema im Planungsausschuss. Auch für „Raderbroich Nord“ wurden im Ausschuss Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung vorgestellt und insgesamt fünf einstimmige Beschlüsse gefasst.

„Wir glauben, dass eine Bebauung auf erhebliche Bedenken in der Bürgerschaft stoßen wird“, sagte Andreas Heidemann (CDU) mit Blick auf das Kapellen-Grundstück. „Wir werden einer Bebauung an dieser Stelle nicht zustimmen“, sagte Albert Richter (SPD). Er verwies auf die ortsprägende Lage des Grundstücks. Auch die Grünen schlossen sich der Einschätzung der Mehrheitsfraktionen an. „Wir sind uns da weitestgehend einig“, sagte Fraktionschef Jochen Andretzky.