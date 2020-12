Weihnachtsrundgang in Neuss : Orgelmusik erklingt beim „Segen to go“

In der Christuskirche fiel der Gottesdienst an Heiligabend aus, dafür gab es einen Weihnachtsrundgang mit Segen. (Archivbild). Foto: Helga Bittner

Neuss Der Weihnachtsgottesdienst in der Christuskirche in Neuss fiel in diesem Jahr natürlich aus. Aber der Weihnachtsrundgang an Heiligabend war für mehr als 500 Menschen eine willkommene Alternative – mit Maske, Abstand und Desinfektionsmitteln, aber auch mit sehr viel weihnachtlicher Stimmung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rudolf Barnholt

Dass sich die umfangreichen Vorbereitungen lohnen würden, zeichnete sich bereits um 14 Uhr ab: Wer am Weihnachtsrundgang teilnehmen wollte, hatte sich im Vorfeld anmelden müssen. Einzelne Gruppen, bestehend aus bis zu fünf Erwachsenen aus zwei Haushalten und beliebig vielen Kindern bis 14 Jahre wurden an mehreren Stationen in Weihnachtsstimmung versetzt. Presbyter und Hauptorganisator Dan Hieronimus (54) zeigte als Türsteher Schauspieltalent: Wer an die Pforte Zum Breiten Wirt anklopfte um zu erfragen, ob noch Platz in der Herberge sei, wurde nicht eben freundlich empfangen: „Was wollt ihr jetzt noch?“ Aber dann wurde die Pforte geöffnet und rein ging es ins ungewöhnliche Weihnachtsvergnügen.

Philipp (11) hatte die erste Schicht in der Krippe als Schäfchen übernommen. Das Schafskostüm erwies sich bei dem nasskalten Wetter als sehr angenehm und nicht nur Mutter Anja Schlösser war mit seiner Leistung zufrieden: „Er hat in den letzten Weihnachtsgottesdiensten immer eine Rolle übernommen.“ An der ersten Station konnten die Besucher einen Ausschnitt aus der Weihnachtsgeschichte genießen. Die Engel trugen Pudelmützen. Nicht nur Engel Eva bekam viel Applaus für sein Flötenspiel: „Vom Himmel hoch, da komm“ ich her“. Der frischgebackene Josef, verkörpert durch den 12-jährigen Constantin, vertraute sich den Besuchern an: Er habe Maria trotz des Geschwätzes der Leute geheiratet. Im Traum sei ihm dann gesagt worden, welch besonderes Kind seine Maria da zur Welt gebracht habe.

Die Besuchergruppen sollten in Bewegung bleiben, nicht irgendwo Wurzeln schlagen oder mit anderen kommunizieren. Deshalb gab es auch nichts zu Essen und zu Trinken, mit einer kleinen Ausnahme: Pfarrer Franz Dohmes zitierte unter anderem Hanns-Dieter Hüsch: „Mache dich fein, Jesus kommt – alles wird gut.“

„Das ist mein letztes Weihnachtsfest vor meinem Eintritt in den Ruhestand“, verriet Dohmes mit ein wenig Wehmut. Er verteilte kleine Schoko-Weihnachtsmänner. An der Sternsinger-Station verbreiteten Jeremias (18) und Elias Akinlaja (18) weihnachtliches Flair, die Familie Akinlaja stellte auch die meisten Mitglieder im Posaunencorps Neuss-Süd.

Greta-Sophie Plewe von der Turngemeinde Neuss machte ein Stück Kerzenwachs mit dem Fön geschmeidig, Besucher konnten sich daraus eine Kerze drehen. „Zuversicht ziehe ein, wo die Ohnmacht haust“: In der Pfarrkirche mit dem riesigen, toll geschmückten Weihnachtsbaum und den vielen brennenden Kerzen gab es eine „Segensdusche“, den „Segen to go“. Zeitgleich setzte Orgelmusik ein. Keine Frage: Hier war nichts dem Zufall überlassen worden.