Feuerwehr Rheurdt : In diesem Jahr heißt es „Feuerwehr statt Feuerwerk“

Feuerwehr statt Feuerwerk – dazu ruft die Freiwillige Feuerwehr Rheurdt in diesem Jahr auf. Foto: dpa/Christophe Gateau

Rheurdt Auf die jährliche Haustürsammlung muss die Freiwillige Feuerwehr Rheurdt in diesem Jahr wegen Corona verzichten. Um das Defizit aufzufangen hat sie die Aktion „Feuerwehr statt Feuerwerk“ ins Leben gerufen.

Von Anja König

Die Corona-Pandemie wirkt sich auch auf die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr Rheurdt aus. Auch hier gilt es, die persönlichen Kontakte auf ein Minimum zu beschränken, um das Infektionsrisiko innerhalb der Feuerwehr möglichst gering zu halten – damit die Feuerwehr der Gemeinde Rheurdt zu jedem Zeitpunkt den Brandschutz in der Gemeinde sicherstellen kann. Die Feuerwehrkräfte kommen daher derzeit nur noch im Einsatzfall physisch zusammen. Auch die traditionellen Haustürsammlungen sind in diesem Jahr nicht möglich. Die Feuerwehr in Rheurdt ist eine leistungsstarke Ehrenamtsgemeinschaft. Dass dem so ist, ist neben den Haushaltsmitteln der Gemeinde vor allem der finanziellen Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger zu verdanken. Wenn die Kameradinnen und Kameraden im Dezember und Januar für gewöhnlich an der Haustüre schellen, leisten die Bürger mit ihren Spenden einen großen Beitrag für die Ehrenamtsförderung.

Da dies nun in diesem Jahr wegfällt, hat die Feuerwehr einen Aufruf gestartet. Unter dem Motto „Feuerwehr statt Feuerwerk“, will sie die Rheurdter einladen, ihre „gewohnten“ Ausgaben für Feuerwerkskörper an die freiwillige Feuerwehr zu spenden. Damit würde nicht nur die Brandgefahr an Silvester reduziert, sondern auch etwas Gutes für das Ehrenamt getan.

Mit den Spendengeldern unterstützen die beiden Fördervereine unter anderem Jugendfahrten und Zeltlager, sie helfen bei der Finanzierung externer Spezial-Ausbildungsmaßnahmen für die Einsatzabteilungen und bei der Finanzierung von neuen Fahrzeugen. Außerdem wird die Beschaffung von Zusatzausrüstung für die Kinder- und Jugendfeuerwehren, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die Brandschutzaufklärung sowie die Organisation von Tagen der offenen Tür finanziert.

Wer die wichtige Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr unterstützen möchte, kann das über folgende Spendenkonten machen: Förderverein Löscheinheit Rheurdt,