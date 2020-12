Teil zwei des Jahresrückblicks : Eine Fahrradtour in Vor-Corona-Zeiten

Eine Fahrradtour in Vor-Corona-Zeiten

Vertreter von ADFC und Stadt bei der Testfahrt am Holzkamp. Foto: Stadt Korschenbroich

Korschenbroich Eine Unterführungs-Eröffnung aus längst vergangenen Zeiten, aktive Parlamentarier und ein virtuelles Laufereignis. Der sportliche Teil zwei des Korschenbroicher Jahresrückblicks.

Wer die Bilder dieser fröhlichen Fahrradtour aus dem Februar dieses Jahres sieht, dem fallen in der Regel zwei Dinge auf. Erstens: Die Gruppe hält keinen Abstand und niemand trägt Maske. Zweitens: Nicht alle tragen Helm. Während sich zweiteres wohl durch den Show-Charakter der Tour entschuldigen lässt, zeigt Teil eins, was 2020 für Veränderungen mit sich brachte.

Die Rede ist von der Eröffnung der damals frisch sanierten Unterführung am Holzkamp in Kleinenbroich. Bürgermeister Marc Venten testete damals mit einer ADFC-Gruppe den dortigen neuen Rad- und Fußweg. Es war der wohl letzte Jahreshöhepunkt vor Corona. Und der Abschluss eines erfolgreichen Bauprojekts, wie der Beigeordnete Georg Onkelbach in der Jahrespressekonferenz der Stadt betonte: „Wir sind sehr zufrieden, und es ist gut angenommen worden.“