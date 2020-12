Dreikönigsaktion in Korschenbroich : Sternsinger auf anderen Wegen

Auch in Zeiten der Corona-Pandemie soll die Sternsinger-Aktion in Korschenbroich stattfinden. Hierfür haben sich die einzelnen Gemeinden in den vergangenen Wochen spezielle Konzepte überlegt. Foto: dpa/Stefanie Wilhelm

Korschenbroich Für das Dreikönigssingen 2021 entwickelten die Pfarrgemeinden neue Konzepte. Vielfach gibt es einen Segen to go. Die Spendenaktion zugunsten notleidender Kinder ist trotz Corona-Pandemie möglich.

Für die Pfarre St. Andreas geben sechs Sternsinger-Gruppen, verteilt auf sechs Kapellen, gegen eine Geldspende einen Segen zum Mitnehmen. Die Stellvertreter von Caspar, Melchior und Balthasar stehen am 9. und 10. Januar, jeweils von 11 bis 12 Uhr an folgenden Kapellen: Kapelle an der St. Andreaskirche, St. Anna-Kapelle (Rheydter Straße, gegenüber Am Tömp), Wegekapelle Am Trietenbroich, Antoniuskapelle (Herrenshoffer Straße), Kreuzkapelle (Engbrück) und Matthias-Kapelle (Raderbroich). Es wurden Segensaufkleber zum Mitgeben vorbereitet.

Für Herrenshoff ist bisher geplant, dass am 9. Januar von 14.30 bis 16.30 Uhr jeweils drei Kinder in Begleitung eines Elternteils und einem Pfarrgemeinderatsmitglied an der Herz-Jesu-Kirche, an der Rochus-Kapelle beim Eingang des Waldfriedhofs sowie am Alten Brauhaus, früher Gasthaus Dresen, in Raderbroich mit einem „Segen to go“ bereitstehen. „Wir sind in Kontakt mit dem Pfarreirat und warten außerdem die weitere Entwicklung der Pandemie ab“, berichten Renate Tietz und Susanne Ernemann mit Blick auf mögliche Verschärfungen des Lockdowns.