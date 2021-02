Korschenbroich : Kripo sucht Zeugen nach Raub auf Landstraße 390

Korschenbroich Am Montagabend gegen 19 Uhr, soll es nach Mitteilung der Polizei auf der Landstraße 390 (L390), an der Bereichsgrenze Korschenbroich/Mönchengladbach, zu einem Raub gekommen sein.

Ein 26-jähriger Mann aus Mönchengladbach befuhr nach eigenen Angaben mit seinem weißen Auto die L390 und schilderte später der Polizei, dass er bei einem schwarzen VW Kombi mit eingeschalteter Warnblinkanlage angehalten habe. Laut seiner Aussage lag neben dem Fahrzeug eine augenscheinlich hilflose Person. Als der Mönchengladbacher an den vermeintlich Hilflosen herangetreten sei, habe er einen Schlag gegen die Schläfe verspürt und sei dann ohnmächtig geworden. Als er wieder zu sich gekommen sei, habe der 26-Jährige bemerkt, dass seine Armbanduhr, eine Kette und Bargeld fehlten. Auch das Navigationsgerät aus seinem Auto sei gestohlen worden. Die Unbekannten seien in einem schwarzen VW geflüchtet. Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen und wendet sich nun an die Bevölkerung: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet oder kann Hinweise auf das schwarze Fahrzeug (Kennzeichen HH-S...) geben oder hat das weiße Auto des Mönchengladbachers auf der L390 stehen gesehen?