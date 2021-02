Pandemie im Rhein-Kreis Neuss : Zahl der Corona-Infizierten geht leicht zurück

Insgesamt wurden im Rhein-Kreis Neuss seit Pandemie-Beginn 11.287 Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Foto: dpa/Christian Beutler

Rhein-Kreis Gute Nachrichten am Sonntagabend: Der Rhein-Kreis vermeldet kein weiteres Corona-Todesopfer und einen leichten Rückgang bei den Infizierten-Zahlen. Der Landrat mahnt weiterhin zur Vorsicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 454 Personen (Vortag: 466) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Hiervon befinden sich 68 (66) in einem Krankenhaus. Das teilte der Kreis am Sonntag mit. Unverändert 254 Menschen sind an den Corona-Folgen gestorben. Kreisweit 10.579 Personen (10.545) sind wieder genesen. 14.568 Personen (13.893) haben bislang eine Impfung und 6169 (6159) die Zweitimpfung erhalten.

Die derzeit infizierten Personen verteilen sich wie folgt auf die Städte und die Gemeinde: Neuss: 191 (193), Grevenbroich: 60 (70), Dormagen: 78 (79), Meerbusch: 52 (52), Kaarst: 24 (25), Korschenbroich: 19 (17), Jüchen: 21 (21), Rommerskirchen: 9 (9). Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert liegt für den Kreis bei 58,4 (55,8). Insgesamt wurden bislang 108 Fälle (101) der britischen Viruslinie B.1.1.7 sowie 3 Fälle (3) der südafrikanischen Viruslinie B 1.351 nachgewiesen. Insgesamt wurden im Kreis 11.287 (11.265) Infektionen bestätigt. Zurzeit sind 1209 Personen (1230) in Quarantäne gesetzt.

Die Infektionszahlen sieht Landrat Hans-Jürgen Petrauschke weiter auf einem zu hohen Niveau. „Das jetzt wieder schöne Wetter darf nicht dazu führen, dass wir bei der Einhaltung der Corona-Vorschriften nachlässig werden. Insbesondere mit Blick auf die Virusmutationen ist es dringend erforderlich, die Zahl der Neuinfektionen weiter abzusenken, um dauerhaft eine Überlastung des Gesundheitssystems ausschließen zu können und Menschenleben zu schützen“, erklärt Petrauschke. „Ich rufe auf, alle nicht unbedingt notwendigen Kontakte zu vermeiden. Wir sollten uns daran orientieren, was wirklich notwendig ist und nicht all das ausreizen, was zulässig wäre. Auch die angelaufenen Impfungen dürfen nicht dazu verleiten, in der Einhaltung der Regeln nachlässig zu werden“, appelliert der Landrat an die Eigenverantwortung der Bevölkerung.

Zudem bittet der Landrat, weiter die bekannten Vorsichtsmaßnahmen zu befolgen: „Halten Sie mindestens 1,5 Meter Abstand, achten Sie auf Handhygiene, tragen Sie eine Maske, wenn ein ausreichender Abstand nicht gewährleistet werden kann und lüften Sie regelmäßig in geschlossenen Räumen. Konsequente Sorgfalt gilt auch im Umgang mit Menschen, die auf besonderen Schutz angewiesen sind und vertrauen, wie Seniorinnen und Senioren, ob im privaten Umfeld oder in Einrichtungen. Nur in größtmöglicher Solidarität können wir gemeinsam gegen die Ausbreitung des Coronavirus angehen.“

Für wichtige Fragen hat das Kreis-Gesundheitsamt unter der Telefonnummer 02181/601-7777 eine Hotline eingerichtet. Diese ist montags bis freitags von 8 – 18 Uhr und am Wochenende von 10 – 18 Uhr erreichbar. Aktuelle Informationen und weitere Statistiken finden sich auf der Kreis-Homepage unter www.rhein-kreis-neuss.de/corona.

(NGZ)