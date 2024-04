Zwischen Haaren und Kirchhoven Kinder werfen Flasche auf Auto

Ein 24-jähriger Mann aus Wegberg war am Dienstag gegen 20.15 Uhr auf der Kreisstraße 5 von Haaren in Richtung Kirchhoven unterwegs. Als er unter der dortigen Brücke entlangfuhr, hörte er einen Knall und hielt sofort an. Er schaute zur Brücke hoch und bemerkte zwei Kinder im Alter zwischen zehn und 14 Jahren. Die beiden liefen sofort davon, nachdem er sie gesehen hatte. Der Wegberger informierte die Polizei über den Vorfall. Die Beamten fanden auf der Fahrbahn Glassplitter und am Fahrbahnrand eine Flasche, die sichergestellt wurde. Die Polizei sucht die beiden Kinder und Zeugen, die Angaben machen können. Diese sollen sich unter der Nummer 02452 9200 melden.