Bürgermonitor aus Korschenbroich : Friedhofsbesucher in Pesch ärgert Grasbewuchs auf Wegen

Korschenbroich Auf dem Friedhof in Pesch sind manche Nebenwege stark mit Gras zugewachsen. Besucher haben auf einem Stück die Pflege des Weges selbst in die Hand genommen. Die Stadt führt den Grasbewuchs auf eine geringere Nutzung des Weges zurück.

Manchmal treffen sich Marita Diederichs sowie Veronika und Heinz-Josef Dackweiler zufällig auf dem Friedhof. Manchmal sprechen sie sich aber auch ab, damit jemand nach dem Rechten sieht. Marita Diederichs und das Ehepaar Dackweiler pflegen Gräber, die auf einem Nebenweg des Pescher Friedhofs direkt gegenüber liegen. Sie kümmern sich aber auch um den dazwischen liegenden Weg, denn dieser wird – so ihr Vorwurf an die Stadt – kaum noch gepflegt. „Das hat angefangen, als entlang dieses Weges die ersten Gräber abgelaufen sind“, sagt Veronika Dackweiler.

