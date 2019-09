Gymnasium und Realschule : Korschenbroichs neue Schulleiter sind schnell angekommen

Korschenbroich Andreas Müller hat zum neuen Schuljahr die Leitung des Gymnasiums Korschenbroich übernommen, Marion Wittig ist die neue Rektorin der Realschule. Beide kennen ihren Arbeitsplatz schon ganz gut – aus unterschiedlichen Gründen.

Für ein erstes längeres Gespräch miteinander fehlte bislang die Zeit. Marion Wittig und Andreas Müller sind in ihren neuen Jobs noch in der Eingewöhnungsphase, weswegen ihr Terminplan reich gefüllt ist. Allerdings haben die neue Rektorin der Realschule in Kleinenbroich sowie der neue Schulleiter des Gymnasiums Korschenbroich mit dem Start des Schuljahres auch nicht gänzlich bei null angefangen. Aus verschiedenen Gründen kennen sie sich an ihrem neuen Arbeitsplatz schon ganz gut aus.

„Die ersten Monate in Kleinen­broich waren Gold wert, auch wenn es eine sehr kräftezehrende Zeit war“, sagt Marion Wittig, die bereits am 1. April an der Realschule angefangen hat, bis zum Ende des Schuljahres aber auch noch eine Hauptschule in Neuss leitete. „Ich befinde mich immer noch in einem Prozess. Aber ich habe Kleinenbroich als einen sehr angenehmen Standort kennengelernt und mich in dem Gefüge direkt gut zurechtgefunden“, sagt die Mönchengladbacherin.