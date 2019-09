VfB-SOS 95 Korschenbroich : Korschenbroicher Besuch in tunesischem SOS-Kinderdorf

Korschenbroich Der Korschenbroicher Verein VfB-SOS unterstützt elf Kinder im tunesischen Akouda. VfB-Vorsitzender Egon Schuh übergab ein Spende – und versprach, bald wiederzukommen.

In diesem Sommer besuchte Schuh mal wieder das SOS-Kinderdorf im tunesischen Akouda, das in der Nähe von Sousse liegt. Dort werden insgesamt elf Kinder von Korschenbroichern unterstützt. Schuh übergab zudem eine Spende in Höhe von 3000 Euro an die SOS-Familien der Kinder. „Es war wieder unbeschreiblich schön, die Kinder zu umarmen und in ihre dankbar glänzenden Augen zu blicken“, sagte der Vereinsvorsitzende. Die Kinder seien derzeit zwischen sieben und 16 Jahren alt, und sie kommen überwiegend gut in der Schule zurecht. „Da macht es Spaß, die Entwicklung der Kinder zu begleiten“, sagte Schuh, dessen Verein noch weitere 23 Kinder im tunesischen Gammarth unterstützt.