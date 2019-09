Kleinenbroich : Niederrhein Airday feiert eine gelungene Premiere

Der Flugmodell-Sportverein (FMSV) Kleinenbroich lockte 26 Piloten auf den vereinseigenen Flugplatz zwischen Kleinenbroich und Glehn.

Insgesamt 26 Vereins- und Gastpiloten gingen beim Flugtag des Flugmodell-Sportvereins (FMSV) Kleinenbroich an den Start. Sie schickten nicht nur Helikopter, sondern auch Düsenjets, Motorflieger und andere Flächenflugzeuge gekonnt in den Luftraum. Der erste Niederrhein Airday löste das bisherige Format der Helidays ab.

Auf mehr als 40 Jahre Erfahrung im Flugmodellsport blickt Vereinsmitglied Andreas Mann zurück. Seine Flugschau zählte zu den Höhepunkten. Er dirigierte eine rot-schwarze Extra 330SC - mit 3,10 Meter Spannweite der Riese unter den gemeldeten Fluggeräten – sicher und mit viel Feingefühl durch die Luft. Angetrieben von einem Boxermotor mit 170 Kubikzentimetern und 18 PS schoss der Flieger mit Leichtigkeit steil in die Höhe. Ruhig und erhaben drehte er zunächst große Schleifen, um dann herabzustürzen und sich schließlich dem Publikum in gedrosseltem Tempo zu präsentieren. Pilot Andreas Mann sagt: „In den letzten zehn Jahren haben sich Antrieb und Flugtechnik atemberaubend weiter entwickelt.“ Mit seiner Extra 330SC ist er am Ziel angekommen. „Von dieser Maschine habe ich immer geträumt. Jetzt ist der Traum zur Realität geworden und ich bin sehr glücklich damit.“ Ein weiteres Highlight war der Flug eines Helikopters in musikalischem Rahmen. Schwungvoll und majestätisch bewegte der Hubschrauber sich im Takt. Gesteuert wurde er zur Überraschung aller Besucher von einem 16-Jährigen.