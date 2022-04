Klimaschutz in Korschenbroich : Förderprogramm „Grüne Dächer“ gestartet

Klimaschutz in Korschenbroich

Ab sofort können Förderanträge für grüne Dächer gestellt werden. Foto: dpa/dpa, may

KORSCHENBROICH Grüne Dächer verbessern nicht nur das Stadtklima, sie sind auch bei Starkregenereignissen von großer Bedeutung. Daher fördert die Stadt die Bepflanzung von privat und gewerblich genutzten Gebäuden. Wie hoch die Förderung ist und wo die Anträge eingereicht werden müssen.

Das Förderprogramm „Grüne Dächer“ in Korschenbroich ist gestartet. Nachdem der Rat es einstimmig beschlossen hat, können ab sofort Anträge bei der Klimaschutzmanagerin Julia Federer eingereicht werden. Das teilte die Verwaltung mit.

Gefördert werden Bepflanzungen auf Dachflächen privat und/oder gewerblich genutzter Gebäude und den zugehörigen Nebenanlagen. Die Förderung beträgt 50 Prozent der Herstellungskosten und ist auf 1000 Euro je Liegenschaft begrenzt. Dachbegrünungen bieten nach Angaben der Stadt mehrere Vorteile: Der Regenablauf werde durch einen temporären Wasserrückhalt zeitlich verzögert und verringert. Vor allem bei Starkregenereignissen sei dieser Effekt von großer Bedeutung. Zudem verbessern begrünte Dächer die Luftqualität durch die Produktion von Sauerstoff, das Filtern von Luftschadstoffen und die Bindung von Feinstaub. Zusätzlich sei die Gebäudebegrünung auch eine natürliche Wärmedämmung und verbessere die Energiebilanz des Gebäudes, so die Stadt. In heißen Sommern können begrünte Dächer ganz natürlich durch Verschattung und Verdunstung vor Hitze schützen. Ein weiterer Vorteil liegt in einer verlängerten Lebensdauer der Dachabdichtung durch eine Verringerung der thermischen und mechanischen Beanspruchung. Die Begrünung im Stadtgebiet leistet somit einen Beitrag zum Klimaschutz und stellt zudem eine aktive Maßnahme zur Klimafolgenanpassung dar.