Fürs KlimaBürgersprechstunde zum Thema „Heizen“ : Bürgerinfo zum Thema „Heizen“

Ratingen Die Veranstaltung der Stadt und der Verbraucherzentrale wird digital angeboten. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist jedoch erforderlich.

(RP) Wie kann ich klimaverträglich und unabhängig Heizen? Ist der Einsatz einer Wärmepumpe eine Lösung für mein Haus? Oder ist eine Hybridheizung mit einer Kombination aus Gas oder Pellets mit Wärmepumpe sinnvoll? Diesen Fragen will das Klimaschutzmanagement der Stadt Ratingen gemeinsam mit der Energieberatung der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen am Dienstag, 26. April, im Rahmen einer Bürgersprechstunde nachgehen.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können daher gerne am Dienstag, 26. April, in der Zeit von 17 bis 18.30 Uhr an der kostenfreien digitalen Bürgersprechstunde teilnehmen. Die Energieberaterin der Verbraucherzentrale NRW, Susanne Berger, beantwortet dann alle Fragen rund ums Heizen.

Bei Fragen rund um die Veranstaltung oder den Klimaschutz in Ratingen im Allgemeinen kann die Klimaschutzmanagerin der Stadt Ratingen, Lilia Martens, per E-Mail (lilia.martens@ratingen.de) oder per Telefon unter 02102 550-6733 kontaktiert werden. Alle Informationen zum Klimaschutz in Ratingen gibt es außerdem online unter www.klima-ratingen.de.