Elektro-Lastenrad in Korschenbroich : Stadt-Hausmeister radelt jetzt für den Klimaschutz

Elektro-Lastenrad in Korschenbroich

Korschenbroich Markus Tschirner, Hausmeister der Stadt fährt nicht länger mit dem Auto von einem Einsatzort zum nächsten. Er nutzt ein Lastenfahrrad und transportiert damit auch Arbeitsmaterialien.

„Mit dem Einsatz des Lastenrads zeigen wir auf, wie klimafreundliche Mobilität in der Stadtverwaltung funktionieren kann“, zitiert die Stadtverwaltung Bürgermeister Marc Venten in einer Mitteilung dazu. In Korschenbroich macht der Verkehr nach Angaben der Stadt 26 Prozent der Treibhausgasbilanz aus. Ein Umdenken im Verkehrsbereich hin zu einer klimafreundlicheren Mobilität sei daher wichtig, um das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen.