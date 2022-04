Vogelstimmenwanderung in Korschenbroich : Frühmorgens im Hoppbruch

Vogelstimmenwanderung in Korschenbroich

Kanadagänse fliegen in den Sonnenaufgang, beobachtet bei der Vogelstimmenwanderung in Liedberg. Foto: Ralf Frommen

STEINHAUSEN Zur Vogelstimmenwanderung mit Claus von Kannen stehen auch Zugereiste zeitig auf. Welche Vögel zu beobachten waren, wer die Früh- und die Spätaufsteher sind.

Es ist noch dunkel und kalt zudem: Dennoch stehen bereits um 6 Uhr morgens mehr als 20 Menschen am Sportplatz Liedberg. Sie alle sind dem Aufruf des Heimatvereins Liedberg gefolgt zur Vogelstimmenwanderung mit dem Natur- und Vogelschützer Claus von Kannen. Erstmals seit Beginn der Pandemie gibt es wieder diese Wanderung, für den der Heimatverein den Vogelkenner als Referent gewinnen konnte.

Fast die Hälfte der zugelassenen Teilnehmer kommt gar nicht aus Liedberg. In den frühen Morgenstunden sind Menschen im Alter von acht bis 84 Jahren aus Giesenkirchen, Glehn, Mönchengladbach und sogar aus Düsseldorf angereist – in gutem Schuhwerk, mit Mützen und einige mit Ferngläsern. Noch deutlich vor der Morgendämmerung startet die Gruppe in Richtung Hoppbruch, das von klarem Sümpfungswasser des Braunkohletagebaus durchzogen ist.