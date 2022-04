Spezialsprechstunde immer mittwochs in Leverkusen : Tierschutz bietet Hilfe für Haustiere Geflüchteter

Leverkusen Eine Erstversorgung bietet der Tierschutz Leverkusen mit einer Kölner Tierarztpraxis ab sofort für Haustiere von Geflüchteten aus der Ukraine an.

Mit Haustier auf der Flucht vor dem Krieg in der Ukraine. Nicht nur die Menschen, die in Leverkusen ankommen, sollen hier ein wenig zur Ruhe kommen, sondern auch mitgebrachte Haustiere. Der Tierschutzverein Leverkusen will dabei helfen und bietet ab sofort allen ukrainischen Flüchtlingen an, ihre mitgebrachten Haustiere zu einer „Erstversorgung unserem Tierarzt vorzustellen“, sagt Vorsitzender Gerd Kortschlag.