Ukraine-Ticker : Deutschkurse und Konzerte sollen Ukrainern helfen

Düsseldorf Die Hilfsbereitschaft der Düsseldorfer ist weiterhin groß. Sie veranstalten zum Beispiel Benefizkonzerte für Geflüchtete aus der Ukraine. Helfer für Deutschkurse werden noch gesucht.

Benefizkonzerte Die Deutsche Oper am Rhein lädt am Sonntag, 24. A­pril, um 18.30 Uhr zu einer großen Benefiz-Gala ins Opernhaus an der Heinrich-Heine-Allee 16a ein. Der Erlös der Veranstaltung wird Menschen aus der Ukraine zugutekommen, die in Düsseldorf und Duisburg untergebracht sind. Im ersten Teil der Gala treten Ensemblemitglieder mit Duetten und Ensembles aus dem Opernrepertoire auf, dazu bringt das Ballett am Rhein kurze Choreografien aus seinem vielfältigen Programm auf die Bühne. Im zweiten Teil präsentieren Generalmusikdirektor Axel Kober und die Düsseldorfer Symphoniker mit Wagner-Solisten den dritten Aufzug aus Richard Wagners „Parsifal“ in konzertanter Aufführung. Tickets von 50 bis 140 Euro gibt es online unter www.operamrhein.de.

Ein weiteres Benefizkonzert findet am Samstag, 23. April, um 20 Uhr in der evangelischen Petruskirche, Am Röttchen 10, statt. Mit dem Erlös werden Hilfslieferungen mit dringend benötigten Medikamenten und medizinischem Gerät für ukrainische Krankenhäuser unterstützt – organisiert vom Medikamentenhilfswerk „action Medeor“. Professionelle Musiker spielen an diesem Abend Musik von Klassik bis Romantik sowie Chansons. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird ausdrücklich gebeten. Das Konzert wird anschließend auf dem Youtube-Kanal der evangelischen Tersteegen Kirchengemeinde veröffentlicht. Ein Konzert der selben Veranstalter hat bereits am 12. März 3900 Euro eingebracht.

Deutschkurse Zwei kostenfreie Deutschkurse für Geflüchtete aus der Ukraine bietet die Evangelische Stadtakademie in Kooperation der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Düsseldorf an. Die Kurse starten nach den Osterferien am Montag, 25. April. Jeweils montags, mittwochs und freitags wird für die Dauer von 90 Minuten im Haus der Kirche, Bastionstraße 6, unterrichtet. Die Kurse richten sich an Menschen, die kein Deutsch können. Erlernt wird die deutsche Sprache für die Verständigung im Alltag. Informationen in deutscher und ukrainischer Sprache zum Kurs sind online abrufbar unter www.kirche.evdus.de.