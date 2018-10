Stefan Raab live in Köln: Prominente Gäste erwartet

Köln Mit Live-Shows auf der Bühne kehrt Stefan Raab im Oktober in die Öffentlichkeit zurück. Dabei soll es altbekannte Elemente aus „TV total“ geben.

2015 verabschiedete sich Stefan Raab nach 16 Jahren „TV total“ vom Fernsehen. Am 18. Oktober kommt er zurück. Der Entertainer kündigte bereits im vergangenen Jahr an, dass er live auf der Bühne stehen wird. Neben illustren Gästen ist auch seine „TV total“-Band Heavytones angekündigt worden. Drei Show-Abende gibt es in der Lanxess-Arena in Köln.