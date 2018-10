Bibis Beauty Palace bekommt Baby: Bianca Heinicke bringt Sohn zur Welt

Köln Die Kölnerin Bianca Heinicke, besser bekannt unter ihrem Influencer-Namen Bibi, hat ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Das gab die 25-Jährige am Dienstag bekannt. Rund um die Geburt gab es aber wohl Komplikationen.

Ein Beitrag geteilt von ! Bibi (@bibisbeautypalace) am Okt 9, 2018 um 4:22 PDT

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

In dem Post schreibt die 25-Jährige von Komplikationen während der Geburt. Was genau passiert ist, sagt sie nicht. Nur dass es ihr inzwischen „ein bisschen besser“ ginge. Auch ihrem Sohn ging es wohl anfangs nicht gut: „Zwischenzeitlich hatte unser Spatz ein paar Probleme, diese konnten Gott sei Dank behoben werden“. Die Familie gönnt sich jetzt erst mal etwas Ruhe. Zu einem späteren Zeitpunkt kündigt Bibi ihren Fans an, mehr von der Geburt zu erzählen. Auch den Namen verriet sie noch nicht.