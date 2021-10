Absage und nur virtuell : Das müssen Sie zum RheinEnergie-Marathon in Köln wissen

Köln Rund 20.000 Läufer sind jedes Jahr in Köln beim RheinEnergie-Marathon am den Start. Doch für dieses Jahr gab es wegen steigender Inzidenzen eine Absage. Hier erfahren Sie wie sie trotzdem virtuell teilnehmen und ihr Homerun-Paket erhalten können.

In Köln wird es auch in diesem Jahr keinen Marathon und auch keinen Halbmarathon geben. Das von den Veranstaltern erarbeitete Hygienekonzept sah eine Durchführung der Veranstaltung nur für eine Inzidenz von unter 35 vor. Aktuell liegt die Corona-Inzidenz in der Stadt aber bei über 60. So kam es Anfang August zur Absage.