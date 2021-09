Berufsorientierung in Mönchengladbach : Schüler erkunden Unternehmen

Viele Jugendliche und junge Erwachsene brauchen Orientierung bei der Berufswahl. Foto: dpa-tmn/Franziska Gabbert

Mönchengladbach Die Berufsorientierung „Check in Berufswelt“ am 28. September gibt es online und live. Aber auch für Eltern gibt es diesmal eine Veranstaltung.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein und ihre 16 Partner öffnen Ende September bei der zwölften Auflage der Nachwuchsinitiative „Check in Berufswelt“ erneut die Türen von Ausbildungsbetrieben. „Bei Check in Berufswelt geht es darum, dass Schüler herausfinden, welchen Weg sie bei ihrer beruflichen Ausbildung gehen wollen“, sagt Daniela Perner, Geschäftsführerin Innovation, Bildung und Fachkräfte der IHK Mittlerer Niederrhein. „Natürlich sehen wir es am liebsten, wenn die Jugendlichen die Unternehmen besuchen und dabei fühlen, riechen und schmecken, wie es bei den unterschiedlichen dualen Ausbildungsgängen und dualen Studiengängen zugeht“, sagt Perner. Wo dies aber aufgrund der anhaltenden Pandemie nicht möglich sei, gebe es Online-Alternativen.

In Mönchengladbach können sich Jugendliche der Jahrgangsstufen neun bis 13 am 28. September bei den teilnehmenden Betrieben umsehen. Nicht nur die IHK selbst und Behörden wie die Stadtverwaltung, die Polizei und das Finanzamt sind dabei, auch viele Unternehmen aus der Stadt machen mit. Der Blick über die Kreisgrenzen hinaus lohnt sich ebenfalls, wenn Unternehmen und Institutionen am 28. September im Kreis Viersen, einen Tag später in Krefeld und am Donnerstag im Rhein-Kreis Neuss ihre Türen öffnen.

Daniela Perner von der IHK Mittlerer Niederrhein. Foto: IHK Mittlerer Niederrhein

Interessierte Jugendliche prüfen auf dem Check-in-Portal die Ausbil-dungsangebote und nehmen an den Veranstaltungstagen Kontakt zu den Betrieben auf – je nach Angebot live und vor Ort oder virtuell. Erste Gesprächspartner sind häufig die Auszubildenden der Betriebe, so dass die Kommunikation auf Augenhöhe verläuft.

Welche Ausbildungsangebote insgesamt zur Verfügung stehen, erfährt man online auf der Homepage der Initiative unter www.checkin-be-rufswelt.de und im Check-in-Magazin, das Anfang September an alle weiterführenden Schulen im Aktionsgebiet ausgeliefert wurde. Darin findet sich neben Unternehmensporträts auch ein vollständiges Verzeichnis aller teilnehmenden Ausbildungsbetriebe mit den jeweiligen Ansprechpartnern.

Neu ist in diesem Jahr ein Angebot für Eltern. Check in bietet die Möglichkeit, an virtuellen Elternabenden zur Berufsorientierung und Berufswahl teilzunehmen. Für Mönchengladbach ist dafür der 22. September (18.30 Uhr) terminiert. Mit einer formlosen E-Mail an eltern-abend8@checkin-berufswelt.de kann man sich anmelden. Nach der Anmeldung erhalten die Eltern einen Link zur Teilnahme an der Videokonferenz. Aber auch für interessierte Ausbildungsbetriebe steht die Tür laut der IHK nach wie vor offen.

Als Kampagnenfahrzeug steht der Nachwuchsinitiative ein rein elektrischer e-Corsa der Dresen-Gruppe zur Verfügung. Dazu gibt es einen Fotowettbewerb: Schüler, die vom 15. September bis zum 30. September das Auto fotografieren und den Schnappschuss einsenden, können Preise gewinnen. Informationen zur Aktion und zum Gewinnspiel gibt es unter www.checkin-berufswelt.net.

