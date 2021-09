Grundstücksfrage geklärt : Denkmal zur Erinnerung an NSU-Anschlag in Köln wird realisiert

Denkmal zur Erinnerung an NSU-Anschlag in Köln wird realisiert

Das Haus Nummer 29 ist in der Keupstraße in Köln zu sehen. Hier verübte der NSU am 9. Juni 2004 einen Bombenanschlag. (Archivfoto) Foto: dpa/Henning Kaiser

Köln Ein 6 mal 24 Meter großes Denkmal soll in Köln an den Anschlag des NSU im Jahr 2004 erinnern. Damals waren 22 Menschen durch eine Nagelbombe zum Teil schwer verletzt worden.

Nach langem Streit soll in Köln ein Denkmal zur Erinnerung an den Anschlag der Neonazi-Terrorzelle NSU in der Keupstraße realisiert werden. Die Verwaltung habe den Gremien des Rates einen entsprechenden Vorschlag vorgelegt, teilte die Stadt am Dienstag mit. Voraussichtlich am 9. November werde der Rat darüber entscheiden. „Ich bin froh, dass das Denkmal nun endlich errichtet werden kann“, sagte Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos). „Es ist ein wichtiges Zeichen der Solidarität mit den Opfern rechten Terrors.“