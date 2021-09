Globaler Streik hat begonnen : Annalena Baerbock bei Klima-Demo in Köln

Annalena Baerbock, Parteivorsitzende und Kanzlerkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen, beim Klima-Streik in Köln. Foto: dpa/Federico Gambarini

Köln Am Freitagmittag hat der weltweite Klimastreik, zu dem Fridays for Future aufgerufen hat, in zahlreichen Städten in der Region begonnen. In Köln gibt es einen Überraschungsgast.

Überraschender Besuch: Annalena Baerbock hat am Freitag am Rande einer Demonstration von Fridays for Future in Köln mit Umweltaktivisten gesprochen. Die Grünen-Kanzlerkandidatin kam zwei Tage vor der Bundestagswahl zu einem der Treffpunkte für den so genannten Klimastreik der Umweltbewegung. Noch vor dem eigentlichen Beginn des Protestmarschs verabschiedete sie sich wieder. Am Nachmittag wird Baerbock zum bundesweiten Wahlkampfabschluss ihrer Partei in Düsseldorf erwartet.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sah ebenfalls bei der Demonstration in Köln vorbei. Auf Twitter postete er ein Bild von sich mit anderen Teilnehmern und schrieb dazu: „Ein Segen, dass es diese Bewegung gibt. Nicht nur für junge Menschen.“ Die Demonstration ist Teil des bundesweiten Klimastreiks. Nach Angaben von Fridays for Future sollen weltweit hunderte Aktionen stattfinden. Die Umweltaktivisten fordern, die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen sowie eine sozial gerechte Klimapolitik.

Die Demonstration in Köln ist Teil des bundesweiten Klimastreiks. In Nordrhein-Westfalen wollen am Freitag Tausende Menschen für einen besseren Klimaschutz in Nordrhein-Westfalen auf die Straße gehen. Allein in Köln seien etwa 5000 Teilnehmer zum Klimastreik der Bewegung Fridays for Future angemeldet, sagte ein Polizeisprecher.

Nach Angaben von Fridays for Future sollen weltweit hunderte Aktionen stattfinden. In Berlin demonstrieren mehrere Tausend Menschen zusammen mit der Initiative Fridays for Future. Als Rednerin ist auch die 18-jährige schwedische Initiatorin von Fridays for Future, Greta Thunberg, angekündigt. Die Umweltaktivisten fordern, die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen sowie eine sozial gerechte Klimapolitik.

(bora/dpa)