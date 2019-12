Trübes Wasser in Köln-Niehl : Ford-Mitarbeiter müssen ohne Leitungswasser auskommen

Köln Tausende Ford-Mitarbeiter müssen seit Wochenstart ohne sauberes Leitungswasser am Arbeitsplatz auskommen. Toiletten, Kantinen und Kaffeeautomaten mussten vorsorglich geschlossen werden.

In einigen Teilen des Werks in Köln-Niehl sei das Wasser verunreinigt, sagte eine Pressesprecherin von Ford am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte der „Express“ darüber berichtet.

In Köln arbeiten derzeit insgesamt rund 17.000 Menschen an zwei Ford-Standorten. Nicht alle Mitarbeiter seien von dem Vorfall betroffen, so die Sprecherin. Was der Grund für die Verunreinigungen im Wasser ist, war zunächst unklar.