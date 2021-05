Welche Restaurants haben an Pfingsten geöffnet : Aufruf: Gastronomen, meldet Euch!

Welche Restaurants haben an Pfingsten geöffnet

Ab Freitag darf in Mönchengladbach die Außengastronomie wieder öffnen. Foto: dpa/Angelika Warmuth

Mönchengladbach Ab Freitag darf in Mönchengladbach die Außengastronomie öffnen. Doch wo können die Gäste über Pfingsten überall hingehen? Wir wollen eine Übersicht geben - und brauchen dafür die Hilfe von Euch Gastronomen! Meldet Euch bei uns.

Mönchengladbach hat es geschafft: Ab Freitag, 0 Uhr, treten aufgrund der sinkenden Inzidenz zahlreiche Lockerungen in Kraft, auf die sich viele Menschen schon lange gefreut haben. Unter anderem ist dann unter Vorgaben die Öffnung der Außengastronomie wieder möglich.

Doch welche Restaurants öffnen in Mönchengladbach über Pfingsten bereits ihre Pforten? Wo können die Gäste hingehen? Wir möchten eine Übersicht für unsere Leser geben. Daher der Aufruf an Euch Gastronomen: Meldet Euch an mg@rheinische-post.de bei uns mit Adresse, Telefonnummer und Euren Pfingst-Öffnungszeiten. Einsendeschluss: Freitagmittag um 12 Uhr. Aus allen Meldungen veröffentlichen wir dann einen Übersichts-Artikel.