Bombenfund in Köln : Blindgänger in Zollstock ist entschärft

Blindgänger in Zollstock ist entschärft

Bombenfund in Köln

Ein Blindgänger liegt in der Erde (Archivbild). Foto: dpa/Fredrik von Erichsen

Köln In Köln-Zollstock ist am Mittwochmittag ein Blindgänger aus den Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Es gab deshalb Einschränkungen im Bahnverkehr.

Das Fünf-Zentner-Geschoss aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Mittag entschärft worden, wie die Stadt Köln mitteilte. Die 7000 betroffenen Bewohner in Köln-Zollstock mussten vorübergehend ihre Wohnungen verlassen. Eine Anlaufstelle wurde in der Schule Brüggener Straße 1 eingerichtet.