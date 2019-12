Mercedes und Führerschein sichergestellt : Mann wird in Köln von Auto erfasst und stirbt - Identität unklar

Mann wird in Köln von Auto erfasst und stirbt - Identität unklar

Köln Ein Fußgänger ist in der Nacht bei einem Unfall in Köln-Stammheim ums Leben gekommen. Seine Identität ist bislang unklar. Die Polizei hat ein Auto und einen Führerschein beschlagnahmt.

Ein Fußgänger ist in der Nacht auf Sonntag im Kölner Stadtteil Stammheim mit einem Auto zusammengestoßen. Er starb an seinen schweren Verletzungen.

Der Mann sei gegen Mitternacht wahrscheinlich bei Rot über die Fußgängerampel auf der Düsseldorfer Straße gelaufen, sagte ein Polizeisprecher. Auf der Straße wurde er vom Mercedes eines 20-Jährigen aus Köln erfasst. Nach Zeugenangaben war der junge Mann bei Grün in den Kreuzungsbereich Stammheimer Ring gefahren. Er sei mit etwa 70 Stundenkilometern aus Leverkusen kommend auf dem rechten von zwei Fahrstreifen in Richtung Mülheim unterwegs gewesen, gab der Autofahrer gegenüber der Polizei an.