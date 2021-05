Ratingen und die „Starkregenereignisse“ : Stadt informiert über Überflutungsschutz

Ratingen In einem Servicebereich haben Experten zusammengestellt, was vor den Folgen von katastrophalen Starkregenfällen schützt. Vorbereitung kann Schlimmeres verhindern.

(RP) Die Hauptsaison für Gewitter naht. Im Extremfall sind solche Unwetter verbunden mit so genanntem Katastrophenregen. Solche urbanen Sturzfluten, lokal begrenzte und außergewöhnlich starke Unwetter, bei denen in kürzester Zeit so viel Regen fällt wie sonst in Monaten, hat es in den vergangenen Jahren auch in Ratingen gegeben. Straßen standen unter Wasser, viele Keller liefen voll.