Bahnhof Ehrenfeld : Tödlicher Unfall in Köln - Frau von Zug überrollt

Köln Am Abend von Altweiberfastnacht ist eine Frau ums Leben gekommen. Ob sie selbst beim Kölner Straßenkarneval mitgefeiert hatte, war zunächst unklar.

Zeugen berichteten, dass die 29-Jährige vor dem tödlichen Unfall am Bahnhof Köln-Ehrenfeld torkelnd in die Gleise gefallen sei, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. Ob die Frau an Weiberfastnacht selbst Karneval gefeiert hatte, war zunächst unklar. Bei der Obduktion solle auch geklärt werden, ob sie unter Alkoholeinfluss stand. Den ganzen Tag lang hatten Menschen in Köln den ersten Tag des Straßenkarnevals gefeiert.