A3 bei Oberhausen : Zwei Schwerverletzte bei Unfall mit fünf Fahrzeugen

Oberhausen Bei einer Karambolage auf der Autobahn 3 sind vier Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Es gibt Stau, eine Fahrbahn musste gesperrt werden.

Wie die Polizei mitteilte, war ein Transporter am Freitag in den frühen Morgenstunden auf der A3 nahe des Kreuzes Oberhausen in Fahrtrichtung Köln auf einen Laster aufgefahren. Daraufhin fuhren drei weitere Autos auf die zum Stehen gekommenen Fahrzeuge auf. Zwei Männer wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht.