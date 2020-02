Nach Weiberfastnacht : Betrunkener Kölner rammt mit fremdem Wagen sieben Autos

Köln Nach Weiberfastnacht ist ein 19-Jähriger in Köln-Kalk mit einem Auto betrunken in mehrere geparkte Autos gefahren. Die Besitzerin des Autos wusste offenbar gar nicht, dass er damit unterwegs war.

Der Kölner war Zeugenaussagen zufolge in der Nacht zu Freitag mit überhöhter Geschwindigkeit in Kalk unterwegs, als er die Kontrolle über den Mini Cooper verlor. Das Auto schleuderte in sieben geparkte Autos. Der Fahrer wurde leicht verletzt.