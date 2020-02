Stellwerk-Neubau : Einschränkungen für Bahnkunden im Großraum Köln bis Ostern

Köln Die Deutsche Bahn will den Kölner Hauptbahnhof „fit für den wachsenden Zugverkehr machen“. Der Baubeginn eines neuen elektronischen Stellwerks führt bis Ostern zu Fahrplanänderungen des Regionalverkehrs.

Bahnfahrer im Regionalverkehr rund um Köln müssen von Ende Februar bis zum Osterwochenende mit Einschränkungen rechnen. Grund seien Arbeiten für das neue elektronische Stellwerk am Kölner Hauptbahnhof, teilte die Deutsche Bahn am Mittwoch mit. Es gebe Fahrplanänderungen und manche Haltepunkte fielen weg. Kunden sollten sich im Vorfeld online oder über die Aushänge am Gleis informieren, empfahl ein Sprecher der Deutschen Bahn.