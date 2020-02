Festnahmen und Anzeigen in NRW : Deutlich mehr Einsätze an Altweiber in Düsseldorf

Düsseldorf/Köln Tausende Jecken feierten am Donnerstag ausgelassen Altweiber in NRW. Für die Polizei in den rheinischen Städten bedeutete der Start des Straßenkarnevals viel Arbeit. Eine Bilanz.

Düsseldorf

Die Düsseldorfer Feuerwehr rückte an Altweiber bis 18 Uhr zu 648 Einsätzen im Stadtgebiet aus. Im Vorjahr waren es 535 gewesen. Darunter waren 428 Notfalleinsätze und Krankentransporte (2019: 335). Sanitäter versorgten in den Unfallhilfsstellen 230 Karnevalisten (2019: 185), 83 von ihnen (2019: 77) mussten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die häufigsten Ursachen waren Herz-Kreislauf-Probleme und übermäßiger Alkoholkonsum, wie die Feuerwehr am Freitagmorgen mitteilte. 32 Minderjährige (2019: 23) wurden wegen zu viel Alkohol medizinisch versorgt. Zwei Menschen wurden in der Altstadt durch Glas verletzt (2019: 0). In der Düsseldorfer Altstadt gilt ein Glasverbot.

Die Feuerwehr rückte zu sieben Brandeinsätzen (2019: 7) und acht technischen Hilfeleistungen (2019: 8) aus. Mehr als 200 vor allem ehrenamtliche Helfer waren im Einsatz.

In der Düsseldorfer Altstadt wurde der Veranstaltungsbetrieb an Altweiber wegen einer Sturmwarnung zeitweise unterbrochen. Das Zelt auf dem Burgplatz wurde geschlossen. Nach 21 Uhr ging es dann heiter weiter.

Köln

Die Kölner Polizei war an Altweiber mit rund 1000 Kräften im Einsatz. Wegen des großen Andrangs in der Innenstadt mussten die Zugänge zur Zülpicher Straße ab 14 Uhr zeitweise gesperrt werden. Die ersten Ingewahrsamnahmen erfolgten bereits gegen 12.35 Uhr. Nach eigenen Angaben waren die Beamten vor allem am Nachmittag und Abend gefordert, „da der zunehmende Alkoholkonsum unter anderem in Schlägereien ausartete“, wie es in einer Mitteilung heißt.

Bis 21.30 Uhr gab es 85 Strafanzeigen, davon 40 Körperverletzungsdelikte sowie 16 Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung. In acht Fällen nahmen die Einsatzkräfte Strafanzeigen wegen sexueller Belästigung auf, sechs der Tatverdächtigen wurden in Gewahrsam genommen. Sechs Tatverdächtige wurden zudem wegen Taschendiebstahl, Widerstand und gefährlicher Körperverletzung vorläufig festgenommen. 51 Menschen mussten zum Ausnüchtern in Polizeigewahrsam gebracht werden.

Die Kölner Bundespolizei war mit 270 Polizisten im Einsatz. Nach Angaben der Behörde verlief die Anreise der Jecken durchweg störungsfrei. Bis 21 Uhr gab es 20 Strafanzeigen, unter anderem wegen Körperverletzung, gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sowie wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz. Gegen 16 Uhr nahm ein 20-Jähriger eine „Abkürzung“ über die Gleise, sodass eine Bahnfahrerin die Notbremse ziehen musste. Zudem wurden ein Messer und Marihuana sichergestellt.

Am Abend wurde der Einsatz von einem tödlichen Unfall am Bahnhof Ehrenfeld überschattet. Eine 29-jährige Frau war auf die Gleise gestürzt, von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden.

Leverkusen

Die Polizei sprach in Leverkusen gegen 33 Karnevalisten Platzverweise aus. Zwei Männer wurden wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung vorläufig festgenommen. Insgesamt gab es 28 Strafanzeigen, unter anderem wegen Körperverletzung, Widerstand, Sachbeschädigung sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz.

Bonn

In Bonn wurden bis zum Altweiber-Abend sechs Menschen in Gewahrsam genommen. Sie waren betrunken, hatten randaliert oder waren einem der 82 ausgesprochenen Platzverweise nicht nachgekommen, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Bei einem als Polizist verkleideten 19-Jährigen wurde Marihuana sichergestellt. Zudem wurde ein 22-Jähriger, der offenbar betrunken auf einem E-Scooter fuhr, kontrolliert. Er war durch das Fahren in Schlangenlinien aufgefallen. Bei ihm stellten die Beamten einen Wert von rund 2,1 Promille fest.