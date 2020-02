Kölle Alaaf! : Köln feiert ausgelassen Wieverfastelovend

Foto: dpa/Oliver Berg 9 Bilder Alaaf - so feiert Köln Weiberfastnacht 2020.

Köln Startschuss um 11.11 Uhr: In Köln ist der Straßenkarneval eröffnet. Tausende sind zum Feiern in die Altstadt gekommen. 1000 Polizisten sind im Einsatz. Es gab am Morgen aber auch stille Momente.

In Köln hatten sich schon am frühen Vormittag viele tausend Jecke in der Altstadt versammelt. Das karnevalistische Treiben wird überschattet von der Gewalttat in Hanau.

Kölns Karnevalspräsident Christoph Kuckelkorn sagte: „Im Leben und vor allen Dingen im Karneval sind die Momente der überschäumenden Freude und des Feierns und die der Trauer und die stillen Momente immer nah beieinander. Heute, in den Stunden, überwiegt bei uns allen, glaube ich, die Fassungslosigkeit.“ Bevor die Kölner Karnevalisten die tollen Tage offiziell eröffneten, gedachten sie der Opfer von Hanau mit einem Schweigemoment.

Das Wetter ist bedeckt, aber trocken und mild. Vor dem Hauptbahnhof zeigt die Polizei starke Präsenz - sie ist an Weiberfastnacht mit 1000 Beamten auf der Straße. „Noch ist alles friedlich“, sagte eine Sprecherin am Vormittag.

(hsr/dpa)